Расширенная улица и новый мост построены для удобства горожан

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев ознакомился с ходом работ по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры на территории города. Проекты, инициированные Нурлыбеком Машбековичем, в настоящее время поэтапно вводятся в эксплуатацию на благо населения.

Глава региона в первую очередь осмотрел ход дорожно-ремонтных работ в поселке Тасбогет. На проект, реализованный товариществом «УАД», предусмотрено 5,1 млрд тенге, отремонтировано 4,4 километра улиц, улицы Есенова и Амангельды расширяются до четырех полос. Все соответствует требованиям: обустраиваются пешеходные дорожки, устанавливаются водоприемные лотки. Будет уложен новый асфальтобетон и запущена современная система освещения.

Важный инфраструктурный объект, соединяющий микрорайон «Байтерек» и центр города, – новый мост через южный магистральный канал. Строительство моста полностью завершено, его длина – 53 метра, ширина – 7 метров, двухполосный. Обеспечено полное освещение, созданы комфортные условия для движения транспорта. Строительство вело товарищество «Асанас-Дар».

Передвижная лаборатория Национального центра качества дорожных активов провела специальный контроль прочности и качества моста. Новый мост очень удобен для жителей, заселившихся в микрорайон «Байтерек», и обеспечивает безопасное транспортное сообщение.

Глава региона, осмотревший работы по реконструкции улицы Сагымбаева от улицы Торайгырова до автодороги «Кызылорда-Кумколь», отметил, что расширение 2,174 километра до четырех полос позволит эффективно пропускать транспортный поток. В рамках проекта, предпринятого для регулирования интенсивности движения в часы пик и уменьшения заторов, обустроены пешеходные дорожки и установлены современные опоры освещения. Товарищество «Кыран» реализовало масштабный проект по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, на строительство которого предусмотрено 1 млрд 592 млн тенге.

Следует отметить, что в 2022-2026 годах на строительство и капитальный ремонт 1700 километров автомобильных дорог и 35 мостовых переходов в области выделено около 185,8 млрд тенге. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 82 до 95 процентов.