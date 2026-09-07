В села «Ширкеили» и «Когалыколь» будет проведен природный газ

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Сырдарьинский район встретился с жителями сел «Ширкейли» и «Когалыколь». На встрече были обсуждены вопросы развития инфраструктуры населенных пунктов, сельского хозяйства, предпринимательства и работа, проводимая по повышению качества жизни населения. По высказанным предложениям и замечаниям руководителям ответственных отраслей были даны соответствующие поручения.

Самый главный вопрос, поднятый жителями, – природный газ. Для подведения газа в «Ширкейли» в этом году выделено 400 млн тенге, запланирована прокладка 47,5 километров газопровода и установка 4 газорегуляторных пунктов. При полной реализации проекта природным газом будут пользоваться 2 689 жителей в 523 домах.

На проект газификации села «Когалыколь» запланировано 1,3 млрд тенге, в этом году выделено 320 млн тенге. Подрядчик будет определен в рамках государственного заказа, предусмотрена прокладка 40,2 километров газопровода и установка 4 газорегуляторных пунктов.

В результате 2 506 жителей 410 домов получат доступ к благам «голубого топлива».

В Сырдарьинском районе по социально-экономическим показателям сформировалась положительная динамика. За январь-июль в основной капитал привлечено 46 млрд 530 млн тенге инвестиций, введено в эксплуатацию 13 148 квадратных метров жилья.

Наблюдается рост и в сфере малого и среднего предпринимательства. По данным на 1 августа, зарегистрировано 2 356 субъектов предпринимательства. Из них 156 – юридические лица, 1 024 – индивидуальные предпринимателя и 1 174 – крестьянских и фермерских хозяйств.

В этом году хозяйства Сырдарьинского района засеяли в общей сложности 32 354 гектара зерновых, 142 гектара картофеля, 180 гектаров овощей, 368 гектаров бахчевых, 19 950 гектаров риса. На сегодняшний день скошено 3288 гектаров рисовых полей, обмолочено 2114 гектаров. В уборке урожая задействовано 843 единицы техники.

В целях экономии и эффективного использования воды методом дождевания засеяно 1150 гектаров люцерны, лазером выровнено 1500 гектаров земли.