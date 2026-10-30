На личном приеме рассмотрены обращения жителей

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев провел прием граждан, записавшихся в порядке очередности, по личным вопросам.

Поднятые посетителями вопросы в основном касались социальной поддержки, жилья, обеспечения питьевой водой и занятости.

Житель микрорайона «Саяхат» остановился на проблемах, связанных с питьевой водой, газовыми и электрическими сетями, а также дорогой. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы для разработки проектно-сметной документации по газу и питьевой воде.

Проект подводки электрических сетей разработан и получено положительное заключение государственной экспертизы. Выделены средства на строительно-монтажные работы, определена подрядная организация. Работы ведутся поэтапно. В рамках проекта электрическая сеть будет подведена и к улице Т. Булгакулы. Стоит отметить, что в прошлом году на этой улице был уложен асфальт ТОО «РиА Сервис ЛТД».

На приеме житель города с инвалидностью первой группы рассказал о трудностях с проездом к месту работы и попросил помощи. Вопрос будет рассмотрен в рамках закона, будет оказана соответствующая поддержка.

Житель микрорайона «Бәйтерек» обратился с просьбой об улучшении жилищных условий. Он встал в очередь в 2005 году, а в 2019 году получил земельный участок в «Бәйтереке». На этом участке он построил временное летнее строение. Однако работы полностью не завершены, условия для проживания не созданы. В соответствии с обращением будет рассмотрен вариант ремонта летнего строения и оказана соответствующая помощь.

По поднятым гражданами, пришедшими на прием, вопросам даны всесторонние разъяснения, руководителям профильных ведомств поручено решить их в рамках закона и принять необходимые меры.

Отметим, что на личный прием к акиму области жители могут записаться через портал eGov или единую платформу e-Otinish, либо оставить письменное обращение в акимате.