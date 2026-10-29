Послание Президента: определены направления дальнейшего развития

Сегодня под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства, на котором обсуждены вопросы выполнения задач, поставленных в Послании Главы государства. В нём через селекторный режим принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

На совещании после заседания Правительства ответственным руководителям отраслей даны конкретные поручения по задачам, определённым в Послании Президента.

«Послание нашего Президента – важный документ, определяющий направления дальнейшего развития страны. Задача теперь – системно реализовать обозначенные приоритеты и добиться конкретных результатов. Каждый руководитель управления, акимы городов и районов должны ответственно относиться к возложенным на них обязанностям.

Главный критерий нашей работы – доверие народа и устойчивое развитие региона. Поэтому необходимо объединить усилия по всем направлениям и качественно и своевременно выполнять поставленные задачи», – сказал Мурат Нальхожаевич. Глава региона отметил положительное влияние на экономический рост привлечения инвестиций, поддержки предпринимательства, диверсификации производства и повышения потенциала сельского хозяйства. Поэтому приоритет следует отдавать реализации новых проектов и увеличению объёмов отечественной продукции.

Для оценки состояния социальной и инженерной инфраструктуры в ближайшее время будет всесторонне изучена потребность в школах, медицинских учреждениях, объектах культуры и спорта.

Важно качественно оказывать услуги населению в сфере ЖКХ, улучшать качество дорог и транспортное сообщение, завершать начатые проекты в срок и эффективно использовать бюджетные средства.

Повышение качества услуг в сферах образования и здравоохранения, снижение дефицита кадров, укрепление материально-технической базы образовательных организаций и безопасность детей входят в число первоочередных задач.

Для повышения эффективности государственного управления продолжится работа по совершенствованию межведомственного обмена данными, снижению отчётной нагрузки и сокращению сроков оказания государственных услуг. Управлению цифровых технологий области поручено разработать перечень проектов, реализуемых с применением искусственного интеллекта.

Необходимо заранее изучать и оперативно решать вопросы, препятствующие своевременному освоению средств. Открытость процедур государственных закупок, качество выполненных работ и результативность выделенных средств будут находиться на постоянном контроле.

Одним из важных направлений является и налаживание эффективной обратной связи с населением. В связи с этим руководителям управлений и акимам городов и районов поручено оперативно отвечать на обращения и предложения граждан, своевременно выявлять волнующие население вопросы и не допускать их накопления.