Кумколь — 40 лет: День работников нефтяной и газовой промышленности

С участием акима области Мурата Ергешбаева в рамках Дня нефтяников прошло торжественное мероприятие «Құмкөл: Қара алтын шежіресі», посвященное 40-летию промышленного освоения месторождения «Құмкөл».

Глава региона отметил значение нефтяной отрасли в экономике страны и поздравил специалистов с профессиональным праздником.

«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Нефтегазовая отрасль – опора нашей экономики, залог динамичного развития страны. Государство всегда уделяет особое внимание повышению потенциала энергетической отрасли, освоению новых месторождений и защите интересов работников отрасли».

Эта отрасль формирует большую часть государственного бюджета, позволяя финансировать крупные инфраструктурные проекты и реализовывать социальные программы. В повышении экономического потенциала страны велика доля нефтяных компаний Кызылординской области и нефтяников, работающих в них.

Вы вносите вклад не только в благополучие Кызылорды, но и в процветание всего государства, экономический рост и социальную стабильность», – сказал Мурат Ергешбаев.

Решение об освоении месторождения «Құмкөл» было принято сорок лет назад, и месторождение стало основой промышленного комплекса региона. Область прошла этапы становления и развития на пути превращения в нефтяной регион.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступили председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, генеральный директор компаний «CNPC Central Asia» и «CNPC Kazakhstan» Ян Миньюй, президент АО «ПетроКазахстан Құмкөл Ресорсиз» Чэнь Даю.

За значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и высокие достижения в производственной деятельности специалисты отрасли были удостоены государственных и отраслевых наград.

В частности, нефтяникам были вручены орден «Құрмет», Почетная грамота Кызылординской области, орден «Еңбек даңқы» III степени, нагрудный знак «Үздік мұнайшы», памятный знак и Почетная грамота АО НК «КазМунайГаз», Почетная грамота компании «CNPC Kazakhstan», а также юбилейная медаль, посвященная 40-летию месторождения «Құмкөл».

В регионе при поддержке нефтяных компаний строятся социальные объекты, реализуются инфраструктурные и социальные проекты. При спонсорской поддержке компании «КазГермунай» построен «Дворец школьников», при поддержке компании «Саутс Ойл» – здание музыкального колледжа с общежитием. А АО «ПетроКазахстан Құмкөл Ресорсиз» ежегодно выделяет на благотворительные мероприятия более 150 млн тенге.

Нефтяные компании уделяют первостепенное внимание охране окружающей среды и реализовали важные проекты в направлении предотвращения выбросов вредных отходов в атмосферу и внедрения «зеленых» технологий в производство. С целью выявления новых месторождений предусмотрено изучение осадочных бассейнов. Геологоразведочные работы в Аральском осадочном бассейне завершились в декабре 2024 года, выявлены запасы углеводородов примерно в 1,1 млрд тонн. А изучение Сырдарьинского осадочного бассейна продолжается. Компания «СаутсОйл» начала подготовительные работы по добыче сланцевой нефти нетрадиционным способом.

На праздничном мероприятии зрителям была представлена специальная концертная программа, прозвучали песни и кюи. Выступили эстрадно-симфонический оркестр, вокально-инструментальный ансамбль «Сыр самалы» и танцевальный ансамбль «Томирис», раскрыв содержание вечера.