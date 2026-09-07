Проведено заседание областной антитеррористической комиссии
Под председательством главы региона Мурата Ергешбаева состоялось очередное заседание областной антитеррористической комиссии при акимате области, в котором приняли участие руководители правоохранительных органов и ответственных отраслей.
На заседании комиссии руководитель областного управления по делам религий Мира Казбекова доложила о комплексных профилактических мероприятиях, проведенных в городах Кызылорда, Байконыр и в Казалинском, Аральском районах.
Исполняющий обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Ж. Айекешов выступил с сообщением об исполнении дорожной карты на 2024-2026 годы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.
По итогам руководителям отраслей были даны конкретные поручения по обсужденным вопросам.