Проведено заседание областной антитеррористической комиссии

Под председательством главы региона Мурата Ергешбаева состоялось очередное заседание областной антитеррористической комиссии при акимате области, в котором приняли участие руководители правоохранительных органов и ответственных отраслей.

На заседании комиссии руководитель областного управления по делам религий Мира Казбекова доложила о комплексных профилактических мероприятиях, проведенных в городах Кызылорда, Байконыр и в Казалинском, Аральском районах.

Исполняющий обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Ж. Айекешов выступил с сообщением об исполнении дорожной карты на 2024-2026 годы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

По итогам руководителям отраслей были даны конкретные поручения по обсужденным вопросам.