Обсуждены вопросы увеличения налоговых поступлений и полного освоения бюджетных средств

Под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание. На нём были рассмотрены итоги социально-экономического развития за январь-сентябрь 2026 года, освоение бюджетных средств и вопросы расширения налоговой базы.

С докладами на совещании выступили руководитель областного управления экономики и финансов Сакен Мырзабек и руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Глава региона поручил акимам городов и районов расширять источники доходов и восполнять имеющиеся недочёты по бюджетным и налоговым поступлениям.

«Акиматам городов и районов необходимо искать резервы на своих территориях и активизировать работу. Совместно с департаментом государственных доходов жёстко требую полного исполнения запланированных поступлений», – сказал Мурат Нальхожаевич.

По вопросам взыскания налоговых задолженностей прошлых лет и недопущения роста задолженности в дальнейшем конкретные задачи возложены на акиматы города Кызылорды и районов, а также департаменты государственных доходов, полиции и экологии.

Также, контролируя соблюдение экологических требований, необходимо выявлять нелицензированные услуги и обеспечить полное поступление платежей за ущерб, причинённый окружающей среде. Следует легализовать фонд оплаты труда, выявлять скрытые доходы и выплаты. В этих целях поручено провести анализ наличного денежного оборота с банковскими переводами и отдать приоритет расширению базы налогообложения.