Обсуждены механизмы профилактики правонарушений

Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы общественно-политической ситуации и обеспечения общественной безопасности в регионе.

В нём приняли участие первые руководители правоохранительных органов, заместители акима области, руководители управлений, директора образовательных организаций и председатели родительских комитетов.

Глава государства в сегодняшнем Послании отметил важность укрепления единства и согласия в обществе, а также приоритета требовательности и порядка.

«Для успешного выполнения работы, прежде всего, всё наше общество должно быть сплочённым. Очевидно, что без единства и согласия не будет никаких реформ и прогресса.

В настоящее время, когда глобальные угрозы приобрели гораздо более опасный характер, нам необходимо уделять приоритетное внимание требовательности и порядку в нашем обществе», – сказал Президент.

На совещании были рассмотрены вопросы поддержания общественного порядка, безопасности дорожного движения, безопасности детей, профилактики правонарушений среди молодёжи и семейно-бытового насилия.

Руководитель региона отметил важность не борьбы с последствиями после случившегося, а усиления механизмов профилактики.

«Для нас прежде всего ценна жизнь человека, а жизнь ребёнка бесценна в тысячу раз. Главная цель – обеспечение безопасности населения. Поддержание общественного порядка, профилактика правонарушений среди молодёжи и обеспечение безопасности населения должны находиться на ежедневном контроле.

За последние четыре года из местного бюджета на модернизацию материально-технической базы органов полиции выделено около 65 млрд тенге. Это – поддержка, оказываемая для спокойствия и безопасности жителей региона.

С начала года зарегистрировано 1915 уголовных правонарушений. По сравнению с прошлым годом снижение составило 8,8 %. Однако улучшение статистики не должно расслаблять работу. Особенно нельзя оставаться совершенно безучастным к происшествиям с участием детей и подростков. События последних недель требуют пересмотра нашей работы в этом направлении.

Каждый из нас должен полностью выполнять возложенные обязанности, ответственные органы действовать в рамках своей компетенции и мобилизоваться на общую цель. Для этого необходимы ежедневная дисциплина, ответственность, взаимная согласованность и конкретный результат.

Жители должны быть уверены в своей безопасности и не беспокоиться о благополучии своих детей. Наша цель – работать не для отчётности, а обеспечивать спокойствие народа. Эту задачу мы все должны одинаково понимать и выполнять ответственно», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На совещании было поручено активизировать профилактическую работу в местах массового скопления молодёжи в городе, развлекательных учреждениях и территориях с высоким риском правонарушений, а также систематически проводить рейдовые мероприятия.

Необходимо принять конкретные меры в отношении пешего патрулирования на проблемных территориях и взаимодействия участковых инспекторов с населением.

Для безопасности детей и подростков важным пунктом работы также является активизация профилактики буллинга и иных правонарушений в школах и вне школьной среды.

Необходимо усилить работу с детьми из группы риска и их родителями, а также скоординировать совместные действия полиции, образовательных организаций, психологов и социальных служб.

Проводится анализ работы ответственных органов по профилактике семейно-бытового насилия, выявлению семей, нуждающихся в социальной поддержке, и обеспечению безопасности детей.

По итогам совещания акимам городов и районов поручено активизировать совместную с правоохранительными органами профилактическую работу и регулярно проводить рейдовые мероприятия.