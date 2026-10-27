«Закон и Порядок»: рассмотрены вопросы обеспечения общественной безопасности

Сегодня под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и Порядок». Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев принял участие в заседании в селекторном режиме.

«Закон и порядок» — один из основных принципов государства, закрепленных на конституционном уровне. На заседании Премьер-министр отметил важность обеспечения верховенства права, укрепления общественной безопасности и формирования культуры соблюдения закона.

«Принцип «Закон и Порядок» является одним из основных принципов нашего государства, закрепленных на высшем конституционном уровне. Как неоднократно подчеркивает Президент, настоящий патриот – это прежде всего трудолюбивый, образованный человек, который соблюдает закон, поддерживает порядок, ценит чистоту и бережно относится к природе. Поэтому мы все должны признавать, пропагандировать и продвигать именно такие ценности. Без соблюдения правопорядка невозможно достижение экономических, социальных, политических и иных целей страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На заседании рассмотрены вопросы формирования правовой культуры, создания безопасной среды для жизни, обеспечения открытости государственных органов, развития партнерства с гражданским обществом и повышения гражданской активности. Также обсуждались цифровизация системы общественной безопасности, расширение систем видеонаблюдения, профилактика правонарушений и повышение правовой грамотности населения. На совещании, состоявшемся в областном акимате после заседания комиссии, глава региона поручил системно проводить работу по сохранению стабильной общественно-политической ситуации в регионе, обеспечению общественной безопасности и укреплению доверия граждан к государственным органам.

В ходе работы поставлена задача не ограничиваться информационно-разъяснительной работой, а добиваться конкретных результатов. Кроме того, необходимо провести дополнительный анализ направлений и территорий, где наблюдается рост уровня преступности, и усилить профилактическую работу.

Особое внимание важно уделить профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и в семейно-бытовой сфере, повторных преступлений, а также преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи необходимо поддерживать инициативу «Село без алкоголя», пресекать незаконную торговлю спиртными напитками, уделять особое внимание лечению и социальной адаптации граждан, страдающих алкогольной зависимостью.

Следует отметить, что в регионе в рамках реализации идеологии «Закон и порядок» постоянно проводятся мероприятия, направленные на формирование правовой культуры, повышение правовой грамотности населения и профилактику правонарушений.