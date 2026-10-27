Состоялась церемония поднятия Государственного флага

В Кызылорде, на Аллее государственных символов, состоялось торжественное поднятие Государственного флага, посвященное национальному празднику – Дню Республики.

Военный хор исполнил Государственный гимн страны.

В церемонии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, руководители правоохранительных органов, представители интеллигенции и жители города.

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Республики.

«Искренне поздравляю всех вас с самым дорогим праздником нашего народа – Днем Республики! Этот день – важный праздник, который поднимает наш дух, укрепляет нашу государственность, сплоченность и единство. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Независимость – наша самая ценная ценность. Сохранять и укреплять ее – священный долг каждого из нас». В этом году мы отмечаем национальный праздник в преддверии 35-летия Независимости страны. Наш народ с достоинством преодолел множество рубежей за годы суверенитета. Процветание нашего государства и величие народа – это результат взвешенной политики, упорного труда, стабильности и единства в обществе. Пусть наш синий флаг всегда развевается высоко, а авторитет нашей страны растет!», – сказал Мурат Нальхожаевич.