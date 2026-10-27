День Республики: Честный труд — высшая награда

В Кызылорде, в «Центре искусств», состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, который отмечается 25 октября. В нем приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, первые руководители правоохранительных органов, члены Народного совета Казахстана, представители интеллигенции и старейшины.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании, посвященном Дню Республики, подчеркнул важность ценности Независимости, политической модернизации, цифровизации, совершенствования социальной сферы, развития экономики и человеческого капитала, укрепления национального единства, соблюдения законности и порядка, а также пропаганды патриотизма и трудолюбия.

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Республики и остановился на достижениях в социально-экономическом развитии области.

«Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Независимость – наша самая дорогая ценность. Сохранить и укрепить ее – священный долг каждого из нас». В этом году исполняется 35 лет со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан – самой почитаемой ценности нашей страны. Независимость – это вековая мечта нашего народа, плод борьбы за свободу, прочный фундамент нашей государственности.

Каждое наше достижение за годы Независимости – это результат единства и самоотверженного труда нашего народа. Народ наш говорит: «Уважение – по труду, почтение – по возрасту». Наш главный принцип – достойно оценивать труд граждан, которые неустанно трудятся на пути социально-экономического, духовно-культурного, общественно-политического развития нашего региона. В преддверии национального праздника наш долг – особо наградить и почтить граждан, внесших значительный вклад в развитие страны, согласно Указу Главы государства», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На собрании граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, были награждены орденами «Парасат», «Құрмет», «Еңбек даңқы» III степени, медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и Почетными грамотами Кызылординской области.

Жители региона встретили этот знаменательный день с большими успехами и яркими достижениями. Добросовестный труд наших земляков в рамках инициативы Главы государства по построению Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана получает достойную оценку.

Стоит отметить, что с 2022 года в экономику области привлечено около 2,5 трлн тенге инвестиций. В ближайшие три года планируется реализовать 48 инвестиционных проектов и создать более 10 тысяч новых рабочих мест.

В преддверии национального праздника в Кызылорде началось строительство солнечной электростанции компании «Orda Power» и современного тепличного комплекса «Terra Green». Сегодня новоселами стали владельцы 160 квартир в двух жилых домах. За последние четыре года в регионе введено в эксплуатацию более 270 социальных объектов. До конца года планируется открыть спортивный комплекс «Кызылорда Арена» и многопрофильную больницу на 300 коек.