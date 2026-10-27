В Кызылорде в честь Дня Республики организовали скачки «Сыр маржаны – 2026»
В Кызылорде в рамках празднования Дня Республики и традиционного праздника «Алтын күз– 2026» состоялись национальные конные скачки «Сыр маржаны – 2026».
За соревнованиями наблюдали аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, депутат Курултая Республики Казахстан Жаркынбек Амантайулы, представители интеллигенции и старейшины. Глава региона пожелал участникам удачи.
Поздравляя собравшихся с Днем Республики и праздником «Алтын күз», Мурат Ергешбаев отметил особое значение лошади в национальной культуре и традициях казахского народа.
«Золотая осень — время, когда наш народ собирает урожай и наполняет закрома. Радость от богатого урожая издавна отмечали народными гуляньями, конными состязаниями и скачками. Недаром в народе говорят: “Где есть лошадь, там есть и скачки”. Для наших джигитов, которые, садясь в седло, обретают особую силу духа, лошадь является неотъемлемой частью национального самосознания, духовного мира, обычаев, культуры и искусства.
Сегодня в нашем регионе национальными видами спорта занимаются около 30 тысяч человек, принимающих участие в различных соревнованиях. Пусть сегодняшние скачки подарят зрителям радость, а стремительность скакунов и мастерство наездников станут настоящим украшением праздника! Желаю нашей стране процветания, независимости — прочности, а единству народа — крепости!» — сказал глава региона.
Тай байге, 5 км:
3 место - Али Магжанулы, город Шымкент.
2 место - Самат Айбар, город Кызылорда.
1 место - Максат Дауылбай, Кызылординская область, Жалагашский район.
Кунан байге, 11 км:
3 место - Санжар Бахтыбай, Алматинская область, Балхашский район.
2 место - Нурасыл Усер, Жамбылская область, Меркенский район.
1 место - Адильжан Толеген, Алматинская область.
Топ байге, 15 км:
3 место - Санжар Бахтыбай, Алматинская область, Карасайский район.
2 место - Болат Алимшайкы, Алматинская область, Узынагашский район.
1 место - Нурасыл Усер, Жамбылская область, Меркенский район.
Аламан байге, 25 км:
3 место - Калилулла Тагылыталап, Атырауская область, Жылыойский район.
2 место - Ахмет Анас, Алматинская область.
1 место - Ерсултан Тылеугабыл, Жамбылская область, Кордайский район.
Победителям и призерам соревнований вручили денежные сертификаты.