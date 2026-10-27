В Кызылорде в честь Дня Республики организовали скачки «Сыр маржаны – 2026»

В Кызылорде в рамках празднования Дня Республики и традиционного праздника «Алтын күз– 2026» состоялись национальные конные скачки «Сыр маржаны – 2026».

За соревнованиями наблюдали аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, депутат Курултая Республики Казахстан Жаркынбек Амантайулы, представители интеллигенции и старейшины. Глава региона пожелал участникам удачи.

Поздравляя собравшихся с Днем Республики и праздником «Алтын күз», Мурат Ергешбаев отметил особое значение лошади в национальной культуре и традициях казахского народа.

«Золотая осень — время, когда наш народ собирает урожай и наполняет закрома. Радость от богатого урожая издавна отмечали народными гуляньями, конными состязаниями и скачками. Недаром в народе говорят: “Где есть лошадь, там есть и скачки”. Для наших джигитов, которые, садясь в седло, обретают особую силу духа, лошадь является неотъемлемой частью национального самосознания, духовного мира, обычаев, культуры и искусства.

Сегодня в нашем регионе национальными видами спорта занимаются около 30 тысяч человек, принимающих участие в различных соревнованиях. Пусть сегодняшние скачки подарят зрителям радость, а стремительность скакунов и мастерство наездников станут настоящим украшением праздника! Желаю нашей стране процветания, независимости — прочности, а единству народа — крепости!» — сказал глава региона.

Тай байге, 5 км:

3 место - Али Магжанулы, город Шымкент.

2 место - Самат Айбар, город Кызылорда.

1 место - Максат Дауылбай, Кызылординская область, Жалагашский район.

Кунан байге, 11 км:

3 место - Санжар Бахтыбай, Алматинская область, Балхашский район.

2 место - Нурасыл Усер, Жамбылская область, Меркенский район.

1 место - Адильжан Толеген, Алматинская область.

Топ байге, 15 км:

3 место - Санжар Бахтыбай, Алматинская область, Карасайский район.

2 место - Болат Алимшайкы, Алматинская область, Узынагашский район.

1 место - Нурасыл Усер, Жамбылская область, Меркенский район.

Аламан байге, 25 км:

3 место - Калилулла Тагылыталап, Атырауская область, Жылыойский район.

2 место - Ахмет Анас, Алматинская область.

1 место - Ерсултан Тылеугабыл, Жамбылская область, Кордайский район.

Победителям и призерам соревнований вручили денежные сертификаты.