Артисты Кызылординской области представили казахское искусство в Пекине

В Казахстанском культурном центре в Пекине, столице Китая, состоялся праздничный концерт мастеров искусств Кызылординской области «Сұлу Сырдан сазды сәлем», приуроченный ко Дню Республики Казахстан, который отмечается 25 октября.

Казахстанский культурный центр был торжественно открыт 2 сентября прошлого года с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Он стал важной площадкой для популяризации казахстанской культуры и национальных ценностей, а также развития культурно-гуманитарных связей.

Концерт, организованный при поддержке акимата Кызылординской области, направлен на укрепление культурного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, продвижение национального искусства на международной арене и углубление духовных связей двух народов.

В праздничном вечере приняли участие жители Пекина, представители сферы культуры и искусства, а также дипломатического корпуса.

На сцене выступили фольклорный ансамбль областной филармонии, акын-импровизатор, трехкратный обладатель «Алтын домбыра» Мухтар Ниязов, заслуженный деятель Казахстана Залипа Тулепова, кавалеры ордена «Құрмет» Шолпан Бимбетова, Акмарал Ногайбаева, Самал Байсеитова и Индира Елубаева. Также свои номера представили обладатели медали «Ерен еңбегі үшін» Руслан Ахметов и Сымбат Тасбергенова, отличники культуры Раузa Ыскакова, Гульфира Алиханова и Максат Макулбеков, лауреаты международных и республиканских конкурсов Магжан Аманжолов, Бекзат Молдабергенов и Арайлым Маханбетжанова.

Кроме того, на сцену вышли артисты Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Н. Бекежанова — Аскар Оразалиев, Султанбек Бисеналиев, Жаухар Еркинова и Баян Кали. Их выступления были тепло встречены зрителями. Ансамбль танца «Томирис» представил национальные танцы, продемонстрировав лучшие образцы казахской хореографии.

В программу концерта вошли произведения богатого музыкального наследия казахского народа, образцы традиционного искусства и исполнительского мастерства. Через национальные песни и кюи зрителям представили духовные ценности, исторические корни и преемственность культурных традиций.

Мероприятие стало возможностью не только укрепить культурные связи между Казахстаном и Китаем, но и познакомить международную аудиторию с казахским искусством, а также продемонстрировать творческий потенциал Кызылординской области.