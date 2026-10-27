«Алтын күз – 2026»: Представлено более 1200 тонн сельхозпродукции

Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев посетил сельскохозяйственную ярмарку «Алтын күз – 2026», состоявшуюся в Кызылорде в рамках агрокультурного фестиваля «Акмаржан».

На ярмарке сельхозпроизводители всех районов области и города Кызылорды представили жителям более 1,2 тыс. тонн продукции, доставленной на 450 грузовых автомобилях. Товары реализуются по ценам ниже рыночных.

На торговых прилавках представлена продукция, ставшая визитной карточкой региона: белый рис, рыба и поваренная соль Аральского региона, натуральные молочные продукты, мясо, овощи, фрукты и бахчевые культуры. Наибольшим спросом у покупателей пользовались рыба, курт, сыр, рис, овощи и фрукты.

Из Кармакшинского района доставили около 150 тонн продукции на 70 автомобилях. Фермеры Жалагашского района предложили покупателям около 200 тонн сельхозпродукции. Из Сырдарьинского района привезли 200 тонн товаров на 50 автомобилях.

Аральский район представил около 75 тонн продукции, в том числе 15 тонн рыбы, 25 тонн овощей, 25 тонн фруктов и ягод, 3 тонны поваренной соли и 5 тонн мясной продукции. Особый интерес у жителей вызвала рыба из Аральского моря.

Сельхозпроизводители Казалинского района привезли рис, мясо, рыбу, овощи и бахчевые культуры, а также знаменитые казалинские конфеты. Покупатели могли приобрести продукцию по ценам на 10–15% ниже рыночных.

Из Жанакорганского района на ярмарку доставили 65 тонн картофеля на 50 автомобилях, 25 тонн тыквы, а также более 60 тонн овощей и фруктов. Кроме того, в продаже были мясо, рыба и кондитерские изделия.

На ярмарке в Кызылорде горожане могли приобрести рис, мясо, рыбу, дыни и арбузы, картофель, морковь, лук, тыкву, другие овощи, фрукты, молочную и кондитерскую продукцию.

В центральной части поселка Тасбогет сельхозпроизводители Шиелийского района представили более 150 тонн продукции. Для жителей привезли рис, картофель, бахчевые культуры, тыкву, мясо, молочные продукты, овощи и бакалейные товары. Кроме того, на ярмарке предложили 30 голов молодого мелкого рогатого скота.