Сегодня при участии акима области Мурата Ергешбаева в «Центре компетенций» в рамках завершения уборочной кампании и агрокультурного фестиваля «Ақмаржан» состоялось торжественное мероприятие «Алтын күз – 2026».

На нем были представлены достижения в сфере сельского хозяйства и организована выставка продукции местных производителей.

Глава региона выразил благодарность труженикам полей, внесшим вклад в приумножение благосостояния страны.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании определил как главную задачу вопросы модернизации агропромышленного комплекса, внедрения передовых технологий и глубокой переработки продукции.

Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики области.

В этом году на государственную поддержку отрасли выделено 37 млрд тенге, этот показатель вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев в сельском хозяйстве произведено продукции на 178 млрд тенге.

Благодаря кредитному проекту «Кең дала-2» обновляется машинно-тракторный парк. Объем инвестиций, привлеченных в отрасль, достиг 25 млрд тенге, прирост составил 37 процентов.

Корни сегодняшних наших успехов – в упорном труде представителей старшего поколения и наших ветеранов. Выражаю безграничную благодарность всем трудовым ветеранам, всю жизнь внесшим весомый вклад в процветание родной земли и своим честным трудом поднявшим потенциал области! Ваш жизненный опыт и достойный путь – бесценная школа для сегодняшнего молодого поколения», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На празднике по итогам года были награждены передовики труда, достигшие лучших результатов в сфере агропромышленного комплекса региона.

Кроме того, граждане, внесшие значительный вклад в развитие отрасли, получили нагрудные знаки Министерства сельского хозяйства «Еңбек ардагері» и «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі». Была вручена Почетная грамота министра сельского хозяйства, а передовым труженикам переданы девять автомобилей.

В номинации «Үздік аудан» признан Кармакшинский район, в номинации «Озат аудан» по растениеводству – Жалагашский район, по животноводству – Жанакорганский район.

В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе увеличилась на 7 100 гектаров и достигла 193 700 гектаров. В последние годы в связи с дефицитом воды возрастает значение диверсификации посевов. Посевы риса, требующего много воды, оптимизированы на 10 900 гектаров, вместо него расширены почти на 20 тысяч гектаров посевы культур, потребляющих мало влаги, обладающих высокой рентабельностью и экспортным потенциалом. Объем посевов зерновой кукурузы увеличился в 5 раз.

В соответствии с поручением Главы государства ведется системная работа по эффективному использованию водных ресурсов и широкому внедрению водосберегающих технологий. В прошлом году с использованием водосберегающих технологий было посеяно на 8 100 гектарах земли, в этом году этот показатель доведен до 14 200 гектаров.

На текущий год запланировано 8 инвестиционных проектов на 30 млрд тенге. На сегодня реализуются 3 проекта, оставшиеся 5 планируется завершить до конца года.

В регионе начаты крупные инвестиционные проекты с участием иностранных инвесторов. Накануне Дня Республики началось строительство тепличного комплекса. Это позволит привлечь инвестиции в сельское хозяйство региона и увеличить объемы производства.