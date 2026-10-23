В канун Дня Республики ключи от нового жилья получили 160 жителей Кызылорды

Накануне национального праздника — Дня Республики — при участии акима области Мурата Ергешбаева состоялась церемония вручения ключей от 160 квартир в двух жилых домах на левом берегу их владельцам.

Глава региона поздравил собравшихся с Днём Республики и остановился на значении дня, когда была принята историческая решении о суверенитете страны.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич, «Доступное жильё — не мечта, это наш долг перед нашими гражданами». За последние четыре года гражданам, стоявшим в очереди на жильё, выдано около 8 тысяч квартир, более 30 тысяч наших земляков обрели жильё. До конца года планируется выдать ещё около 3 тысяч квартир и обеспечить жильём около 10 тысяч жителей.

Сегодня в продолжение этого доброго начинания мы вручаем ключи от 160 квартир общей площадью около 12 тысяч квадратных метров нашим землякам, стоящим в очереди на жильё.

Желаю, чтобы ваши новые дома были надежными, а атмосфера в них — радостной! Пусть в каждой семье царят мир, достаток и звенит детский смех. Наш долг — построить уверенное будущее!» — сказал Мурат Нальхожаевич.

В ходе церемонии сотрудники подрядной организации, построившей жилые дома, были награждены Благодарственным письмом акима области.

Член Народного Совета Казахстана Мейрамбек Жумашев выступил с речью, а деятель государства и общества Нажмадин Мусабаев дал своё благословение.

Левый берег — один из активно развивающихся микрорайонов города. Сегодня численность населения превысила 27 тысяч человек. На этой территории расположены 145 многоэтажных жилых домов, 21 социальный объект и 14 крупных бизнес-объектов, обслуживающих население. Строительство ещё 50 объектов набирает темп.

Из них 25 — многоэтажные жилые дома, также есть социальные и предпринимательские объекты. Большую часть высотных зданий и жилых домов, гармонирующих с современной архитектурой, возводят наши строители.