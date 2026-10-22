Инвестиционные проекты Кызылординской области получили награды на площадке KGIR-2026

Сегодня в городе Шымкент состоялся IX международный инвестиционный форум Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2026). В нём принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

На международном мероприятии, собравшем более 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран мира, были награждены партнёры «Aksa Energy Qyzylorda» и «Fabe agro», внёсшие вклад в социально-экономическое развитие Кызылорды и повышение его индустриального потенциала.

На форуме было уделено внимание инвестиционному потенциалу и приоритетным задачам развития экономики. В прошлом году валовой внутренний продукт страны вырос на 6,5 процента и превысил 300 млрд долларов США. За годы независимости в экономику Казахстана привлечено почти полтриллиона долларов прямых иностранных инвестиций.

Основным направлением инвестиционной политики является внедрение передовых технологий, открытие новых производств и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью за счёт глубокой переработки сырья. Кроме того, приоритет отдаётся развитию перерабатывающей и химической промышленности, пищевого производства, машиностроения, агропромышленного комплекса и агропереработки, совершенствованию IT-инфраструктуры и строительству высокотехнологичных городов.

В числе крупных проектов, реализуемых в регионе, — теплоэлектроцентраль «Aksa Energy Qyzylorda» и современный тепличный комплекс «Fabe agro».

В прошлом году, согласно поручению Главы государства, в городе Кызылорда была введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентраль, в строительство которой вложено 215 млрд тенге инвестиций. Центр производит 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепловой энергии. Он укрепляет энергетическую безопасность города и обеспечивает потребности жителей и предприятий.

Проект современного тепличного комплекса товарищества «Fabe agro» направлен на развитие агропромышленной отрасли, укрепление продовольственной безопасности и эффективное использование водных и земельных ресурсов. Он способствует круглогодичному обеспечению местных жителей качественными и доступными овощами, сохранению стабильности цен и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

На площадке KGIR-2026 оформлено 22 документа на общую сумму $4,8 млрд. В их числе соглашения и меморандумы об инвестициях.

Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев и генеральный директор Apex Packaging Ансар Мукашев подписали меморандум о строительстве завода по производству полипропиленовых мешков и биг-бэгов на сумму $8,8 млн. Реализация проекта планируется в специальной экономической зоне «Кордай».

После запуска завода будет создано 160 новых рабочих мест, ежегодно будет производиться 25 млн мешков и 1,5 млн биг-бэгов.