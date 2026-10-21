В торговых объектах проходят праздничные мероприятия

В преддверии Дня Республики в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest», проводимых в текущем году по всей стране, принимают участие 31 торговый объект Кызылординской области. В рамках акций на продовольственные и непродовольственные товары предоставляются скидки в размере от 5 до 50 процентов.

В рамках акций наряду с созданием условий для выгодных покупок особое внимание уделяется формированию праздничной атмосферы. В торговых объектах проводятся культурно-массовые мероприятия, направленные на популяризацию национальных ценностей, в том числе концертные программы, соревнования по национальным видам спорта и выставки товаропроизводителей.

Сегодня в торгово-развлекательном центре «Aray City Mall» города Кызылорды состоялась выставка-ярмарка изделий ручной работы ремесленников центра «Анаға тағзым» и осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В торгово-развлекательном центре «Aray City Mall» праздничную концертную программу представил коллектив областной филармонии. Кроме того, концерты с участием местных артистов прошли в торговой сети «Қызылорда Оптомаркет» областного центра и торговом центре «Марлен» Казалинского района.

В торговых домах «Адина» Кармакшинского и «Сымбат» Аральского районов состоялись соревнования по национальным видам спорта, а также были представлены изделия ручной работы школьников.

Акции «Republic Day» и «Bereke Fest» способствуют повышению доступности необходимых товаров для населения, поддержке спроса на отечественную продукцию и развитию внутренней торговли.

Скидки и праздничные мероприятия в рамках акций продлятся на территории области по 27 октября включительно.