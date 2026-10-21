В Кызылорде началось строительство современного тепличного комплекса «Terra green»

Еще одно важное мероприятие в преддверии Дня Республики — церемония начала строительства современного тепличного комплекса ТОО «Terra Green» в Кызылорде. В нем приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, представители компании «Terra Green», руководители правоохранительных органов, представители интеллигенции и старейшины. Учредитель партнерства Фатих Будан ознакомил участников с основными направлениями и особенностями проекта.

Глава региона остановился на преимуществах развития агропромышленной отрасли в регионе и поздравил с началом строительства нового тепличного комплекса.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил начать новый инвестиционный этап в стране, в том числе с особым акцентом на агропромышленную отрасль. Как вам известно, агропромышленный комплекс — одна из основных отраслей экономики области.

Более 90 процентов риса и пищевой соли в стране производится в Кызылординской области и широко экспортируется в ближние и дальние зарубежные страны.

На данном этапе очень важно развивать тепличное хозяйство для непрерывного обеспечения населения качественной овощной продукцией.

Тепличный комплекс позволит полностью удовлетворить потребности наших жителей в межсезонный период и придаст импульс повышению экспортного потенциала нашего региона. Главное — сотни семей получат стабильный доход, а для нашей молодежи откроются новые возможности», — сказал Мурат Нальхожаевич.

На торжественном мероприятии выступили Мустафа Капуджу и исполняющий обязанности прокурора области — инвестиционный омбудсмен Нурболат Дуйсенбаев. Председатель совета ветеранов сельского хозяйства Нурлыбай Улыкбанулы дал благословение.

Современный тепличный комплекс «Terra Green» — важный проект, направленный на развитие агропромышленной отрасли. Он позволит обеспечить продовольственную безопасность региона, эффективно использовать водные и земельные ресурсы, а также диверсифицировать отрасль.

С вводом тепличного комплекса в эксплуатацию жители круглый год будут иметь доступ к качественным и доступным овощам. Это будет способствовать сохранению стабильности цен и повышению конкурентоспособности местной продукции.