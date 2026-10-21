В Кызылорде началось строительство солнечной электростанции

Накануне Дня Республики в Кызылорде состоялась церемония начала строительства солнечной электростанции ТОО «Orda Power».

В ней приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный директор компании «Orda Power» Гультекин Йигит, руководители правоохранительных органов, представители интеллигенции и старейшины.

Глава региона остановился на проектах, реализуемых в энергетической сфере области, и отметил важность новой станции.

«По поручению Главы государства и при поддержке Правительства в энергетической сфере нашего региона реализуется ряд важных проектов. В прошлом году в городе Кызылорде была запущена новая теплоэлектроцентраль. При этом особо следует отметить заслуги турецкой компании «Aksa Energy», реализовавшей в годы Независимости один из самых масштабных проектов за счет средств инвестора. Новая теплоэлектроцентраль позволила полностью обеспечить жителей области электроэнергией и передавать ее часть в другие регионы.

Кроме того, в целях развития энергетической инфраструктуры южных регионов и предотвращения дефицита ведутся работы по проектированию парогазовой установки мощностью 1 100 мегаватт стоимостью 1,5 трлн тенге. Ведется и системная работа по развитию возобновляемых источников энергии. В этом Кызылординская область становится привлекательным регионом для инвесторов.

От всей души поздравляю всех вас с началом строительства солнечной электростанции! Пусть новая станция будет запущена в установленные сроки и послужит на благо страны!» – сказал Мурат Нальхожаевич.

На церемонии выступили Мустафа Капуджу, Гультекин Йигит, исполняющий обязанности прокурора области – инвестиционный омбудсмен Нурболат Дуйсенбаев, государственные и общественные деятели Бакберген Досманбетов, Бигали Каюпов.

Главная особенность проекта – оснащение системой накопления энергии. Это первая солнечная электростанция в нашем регионе с системой накопления. В дальнейшем планируется увеличение мощности до 50 мегаватт.

Отметим, что в регионе работают 11 солнечных электростанций общей мощностью 151 мегаватт. Теперь планируется запуск 7 солнечных электростанций мощностью более 225 мегаватт. В их числе в Аральском и Жанакорганском районах начато строительство двух солнечных электростанций мощностью 30 мегаватт.