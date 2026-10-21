Обсуждено состояние инвестиционных проектов в специальной экономической зоне «Коркыт ата»

Состоялось заседание регионального инвестиционного штаба под председательством акима области Мурата Ергешбаева. Участники обсудили текущий статус инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории специальной экономической зоны «Коркыт Ата».

За девять месяцев текущего года в экономику региона привлечено 581 млрд тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,3%. Доля частных инвестиций достигла 82%.

Глава региона подчеркнул важность качественной и своевременной реализации инвестиционных проектов и дал конкретные поручения руководителям профильных ведомств.

«Каждый инвестиционный проект играет важную роль в социально-экономическом развитии нашего региона. Поэтому необходимо ускорить совместную работу и сосредоточиться на достижении конкретных результатов. Акимат области готов оказать всю необходимую поддержку.

Реализация проектов должна находиться под строгим контролем на всех этапах — от начальной стадии до запуска производства и выпуска продукции. Каждому инвестору необходимо оказывать всестороннюю поддержку, изучать возникающие вопросы и решать их в рамках законодательства.

Наша главная цель — не только увеличить объем инвестиций, но и реализовать качественные проекты, которые станут основой долгосрочного экономического роста региона. Мы продолжим системную работу в этом направлении», — отметил Мурат Ергешбаев.

О проводимой работе по защите прав инвесторов доложил инвестиционный омбудсмен, исполняющий обязанности прокурора Кызылординской области Нурболат Дуйсенбаев.

Свои предложения и мнения также высказали инициаторы проектов.

В специальной экономической зоне «Коркыт Ата», созданной при поддержке Правительства, инвесторам предусмотрены налоговые преференции, бесплатное пользование подготовленными земельными участками до 2049 года, а также освобождение от таможенных пошлин.

В настоящее время начаты работы по подведению инженерной инфраструктуры к территории площадью 200 гектаров. На сегодняшний день шесть инвесторов планируют разместить свои проекты в регионе.