В Кызылорде стартовал XXXI республиканский фестиваль драматических театров

В Кызылорде состоялось открытие XXXI республиканского фестиваля драматических театров Казахстана, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося театроведа, профессора Багыбека Кундакбаева.

Праздник театрального искусства начался с традиционного шествия по красной дорожке. В церемонии приняли участие члены жюри, почетные гости, деятели театрального искусства и творческие коллективы из разных регионов страны.

На открытии фестиваля заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай выступил с приветственной речью. Он отметил значительный вклад профессора Багыбека Кундакбаева в становление и развитие казахстанского театроведения.

В соответствии с казахскими национальными традициями особые почести были оказаны Гульжамиле и Кулипе Багыбеккызы.

Праздничная программа продолжилась концертом с участием местных артистов и театральных актеров.

Гости также ознакомились со специальной выставкой, посвященной жизни и научно-творческому пути Багыбека Кундакбаева. В экспозиции представлены фотографии, труды ученого и другие ценные материалы, отражающие его вклад в развитие отечественного театроведения.

Фестиваль продлится шесть дней. В нем примут участие десять театральных коллективов, отобранных из разных регионов Казахстана. Они представят зрителям свои лучшие постановки и продемонстрируют творческие достижения.

Республиканский театральный фестиваль, проходящий в Кызылординской области, призван содействовать развитию национального сценического искусства и укреплению творческих связей между театрами страны.

Мероприятие, посвященное сохранению и популяризации духовного наследия выдающегося представителя казахстанского театроведения Багыбека Кундакбаева, объединит традиции национального театра и современные достижения сценического искусства, подарив зрителям яркие впечатления и содержательные постановки.