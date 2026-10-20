В Кызылорде состоялась церемония открытия международной волонтерской недели «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026», направленной на сохранение природы Приаралья и защиту его экосистемы.

Инициатива организована по предложению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с объявленным ООН Международным годом добровольцев в интересах устойчивого развития.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан Тогжан Зейденова, члены Народного совета Казахстана Вера Ким и Жанар Бимураткызы, председатель областного общественного совета Наурызбай Байкадамов, а также 100 волонтеров из Узбекистана, Кыргызстана и 10 регионов Казахстана. К мероприятию также присоединились более 500 активных студентов и молодых волонтеров региона.

Выступая на церемонии, первый заместитель акима области Данияр Жаналинов поздравил участников с открытием международной волонтерской недели GREEN ARAL и отметил значимость добровольческого движения в жизни страны.

«Проведение сегодняшней встречи в Кызылординской области и название недели — GREEN ARAL — имеют особое значение. Это важная инициатива, призывающая беречь окружающую среду, формировать экологическую культуру и осознавать общую ответственность за судьбу Приаралья. Проблема Арала — актуальный вопрос, находящийся в центре внимания не только нашей страны, но и всего мира. Бережное отношение к природе и участие в решении экологических проблем — наша общая задача. Желаю всем участникам плодотворной работы, конструктивного диалога и успешной реализации намеченных инициатив!» — отметил Данияр Жаналинов.

В ходе мероприятия ряд граждан, внесших вклад в развитие волонтерского движения региона и проявивших активность в общественной деятельности, были награждены благодарственными письмами акима области.

Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан Тогжан Зейденова также выступила на церемонии, подчеркнув важность поддержки волонтерских инициатив.

В свою очередь, председатель Национальной волонтерской сети, член Народного совета Казахстана Вера Ким зачитала специальное приветственное письмо председателя Народного совета Казахстана Ерлана Кошанова.

Активисты общественной работы были награждены Благодарственным письмом акима области.

В рамках программы участники обменяются опытом, представят экологические инициативы и обсудят совместные подходы к решению актуальных проблем окружающей среды. Основные мероприятия пройдут в Аральском районе Кызылординской области.

Международная волонтерская неделя «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026» объединяет молодежь, общественные организации и международных партнеров для развития экологического волонтерства и поддержки инициатив по сохранению природы Приаралья.