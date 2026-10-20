Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев по поручению Главы Правительства прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область и вместе с акимом области Муратом Ергешбаевым ознакомился с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры региона.

Глава государства в августе в режиме телемоста дал старт строительству автомобильных дорог «Кызылорда — Саксаульск», «Улгайсын — Саксаульск» и «Бейнеу — Саксаульск», отметив особое стратегическое значение важных направлений на перекрестке девяти дорог, придающих импульс процветанию нашей страны.

Сначала был представлен ход реконструкции кольцевой автомобильной дороги города Кызылорды. Генеральный подрядчик — товарищество «Қыран» — в настоящее время ведет работы по укладке дорожного основания, устройству асфальтобетонных слоев и установке железобетонных водопропускных труб. На проект выделено 46,4 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

На реконструкцию участка автомобильной дороги «Кызылорда — Саксаульск» предусмотрено 242,3 млрд тенге. ТОО «Integra Construction KZ» привлекло к строительству 131 рабочего и 82 единицы техники. В настоящее время вдоль дороги снимается плодородный слой грунта, укладывается земляное полотно. Кроме того, разрабатываются проектные решения и проводятся инженерно-геодезические изыскания.

Текущее состояние реконструкции автомобильной дороги «Бейнеу — Саксаульск» также не осталось без внимания. В целом на 182,2 километра дороги выделено 191,5 млрд тенге. На строительных участках 112 рабочих и 90 единиц техники приступили к снятию грунтового слоя и укладочным работам. Объект разделен на 4 участка.

Топографо-геодезические изыскания и работы по разведке грунтовых карьеров завершены. В настоящее время проводятся лабораторные анализы образцов грунта, разрабатывается проектная документация трассы и объектов безопасности дорожного движения.

На реконструкцию автомобильной дороги «Улгайсын — Саксаульск» предусмотрено 752,5 млрд тенге. В рамках проекта на строительных участках трудятся 452 задействованных человека.

Главная особенность указанных проектов — во время строительства транспорт движется по прежней дороге. После полного завершения строительства новой дороги движение транспорта переводится на нее, а существующая дорога реконструируется. Таким образом, объекты поэтапно вводятся в эксплуатацию.

«Наш Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что новые ориентиры многократно увеличат транзитный потенциал и логистические возможности страны. По резкой критике в отношении качества дорог необходимо сделать выводы. Поэтому в первую очередь необходимо уделять особое внимание качеству работ. Качественная, соответствующая всем требованиям дорога прослужит долгое время. Эти объекты, имеющие важное стратегическое значение, находятся на контроле нашего Президента и Главы Правительства», — сказал Нурлыбек Машбекович.

После полного завершения строительства дорог вырастут грузоперевозки, что придаст новый импульс развитию экономики страны и туризма, а также будет способствовать повышению благосостояния населения. Главная цель — превратить нашу страну в одну из ведущих логистических сетей, соединяющих Европу и Азию.