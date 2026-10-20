Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства социальных объектов в Кызылорде

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев по поручению Главы Правительства прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Вместе с акимом области Муратом Ергешбаевым он ознакомился с ходом строительства социальных и инфраструктурных объектов.

В настоящее время в Кызылорде ведется строительство нескольких новых медицинских учреждений. Один из крупнейших проектов — многопрофильная больница на 300 коек с онкологическим отделением.

Медицинский комплекс также будет включать поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Финансирование строительства выделено из республиканского бюджета, а для завершения работ средства предусмотрены из Фонда инфраструктурного развития.

Общая площадь комплекса составляет около 48 тысяч квадратных метров. Он состоит из 10 блоков, в которых разместятся приемное отделение, реанимация, отделения химиотерапии и радиологии, операционные, поликлиника, пансионат, отделение физиотерапии и другие подразделения.

В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории. Строительство объекта выполнено на 85%.

Первый заместитель Премьер-министра также ознакомился с ходом строительства поликлиники № 5, рассчитанной на 400 посещений в смену. Общая площадь здания составляет 8 937 квадратных метров. На строительство медицинского учреждения выделено 9,8 млрд тенге.

На сегодняшний день выполнено 65% работ. Активно ведутся внутренняя отделка помещений, установка окон и прокладка инженерных коммуникаций. До 25 декабря планируется поставить и установить медицинское оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец года.

На строительной площадке перинатального центра на 200 коек выполнены работы по ограждению территории. Продолжаются земляные работы, устройство фундамента и вязка арматуры.

На реализацию проекта выделено 52,8 млрд тенге. Трехэтажное здание общей площадью 39,1 тысячи квадратных метров будет состоять из 10 блоков. Проектом также предусмотрены лабораторное и пищевое отделения. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на март 2028 года.

На спортивном комплексе «Кызылорда Арена» выполнено 90% строительных работ. Комплекс рассчитан на 2 552 зрителя и включает блоки высотой от трех до четырех этажей.

В спортивном комплексе предусмотрены бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, площадки для футзала, баскетбола и волейбола, а также конференц-зал на 300 мест.

Сейчас на объекте продолжаются внутренние отделочные и дизайнерские работы, облицовка фасада, благоустройство и озеленение территории.

Кроме того, первый заместитель Премьер-министра ознакомился с проектом строительства пешеходного моста через реку Сырдарья. Работы ведет компания «Alem Qurylys AQ». На строительство предусмотрено 12,9 млрд тенге.

Длина моста составит 319,4 метра, ширина на разных участках — от 6 до 12 метров. Сооружение будет оборудовано для удобного передвижения как пешеходов, так и велосипедистов.