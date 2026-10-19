Почетная награда в профессиональный праздник

Сегодня в Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя — 19 октября.

Президент особо оценил труд сотрудников сферы чрезвычайных ситуаций, отметив, что они являются настоящими профессионалами, прошедшими специальную подготовку, не поддающимися страху и способными оперативно принимать решения в критический момент.

На торжественном собрании государственные награды были вручены кызылординцам, добросовестно исполняющим свой профессиональный долг.

В частности, старший пожарный-спасатель пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды Нурсултан Жалгасов был награжден медалью «Ерлігі үшін», а директор крестьянского хозяйства «Оңталап» Кызылординской области Абдихамит Аралбаев — медалью «Ерен еңбегі үшін» за спонсорскую помощь в строительстве пожарной станции в рамках проекта «Ауыл құтқарушысы».