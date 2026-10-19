В Жанакорганском районе стартовал республиканский турнир по қазақ күресі среди молодежи, посвященный 100-летию со дня рождения ветерана труда и тыла, кавалера ордена «Знак Почета» Машбека Сапарбайулы Налибаева.

В церемонии открытия приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы и Магжан Ералиев, член Народного совета Казахстана Мурат Абенов, государственный и общественный деятель Мархабат Жайымбетов, представители интеллигенции и старейшины.

Глава региона пожелал участникам традиционного турнира успехов и ярких побед.

«Ветеран труда и тыла Машбек Сапарбайулы посвятил свою жизнь честному труду и считал служение Родине своим гражданским долгом. Его жизненный путь — яркий пример стойкости, скромности, трудолюбия и искреннего патриотизма.

Укрепление государства и процветание страны — результат самоотверженного труда таких выдающихся людей, которые на протяжении многих лет добросовестно служили своему народу.

Уверен, что молодые борцы в будущем добьются высоких результатов, прославят қазақ күресі и внесут достойный вклад в развитие отечественного спорта. Пользуясь случаем, от имени жителей Кызылординской области и от себя лично выражаю искреннюю благодарность потомкам Машбека Сапарбайулы, которые вносят значительный вклад в развитие спорта в нашем крае», — отметил Мурат Ергешбаев.

Глава региона также напомнил о словах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости развития спортивной инфраструктуры и повышения интереса населения к занятиям спортом.

По его словам, при поддержке Главы государства и Правительства в регионе введены в эксплуатацию центральный стадион на 11 тысяч мест, теннисный и инклюзивный спортивные центры, а также 24 новых спортивных объекта. В настоящее время в областном центре продолжается строительство многопрофильного спортивного комплекса «Кызылорда Арена».

Благодаря системной работе в этом направлении более 377 тысяч жителей области занимаются массовым спортом.

На церемонии открытия также выступили Мархабат Жайымбетов, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев и представитель потомков Машбека Налибаева Пазылбек Налибаев.

Турнир памяти Машбека Сапарбайулы проводится с 2005 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В этом году соревнования проходят в 21-й раз. За звание сильнейших борются около 250 спортсменов из разных регионов Казахстана и районов области.