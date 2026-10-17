Анонс

17.10.2026, 10:00

В Кызылординской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest

В преддверии празднования Дня Республики в Кызылординской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся

до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Кызылординской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

Республиканская акция «Republic Day»

1.ТРЦ «Aray City Mall» - г. Кызылорда, проспект Н. Назарбаева,№13А.

2.ТРЦ «Жібек жолы» - г. Кызылорда, улица Жанкожа батыра, № 1.

3.ТЦ «Байұзақ Плаза» - г. Кызылорда, улица Т. Рыскулова, № 16.

4.ТД «Ағжан» - г. Кызылорда, улица А. Токмагамбетова, № 16.

5.ТД «Aizada Plaza» - г. Кызылорда, улица Казыбек би, № 25.

6.ТД «ADS Plaza» - г. Кызылорда, улица Коркыт ата, № 12.

7.ТД «Отырар» - г. Кызылорда, улица Айтеке би, № 1.

8.ТД «Айтбек» - г. Кызылорда, улица И. Токтыбаева, № 7.

9.ТД «Modnica» - г. Кызылорда, улица М. Ауэзова, № 1.

10. ТД «Luxury Mall» - г. Кызылорда, улица А. Байтурсынова, № 46.

11. ТД «Модный рай» - г. Кызылорда, улица М. Шокая, № 42.

12. ТД «Фристайл» - г. Кызылорда, улица М. Шокая, № 21.

13. ТД «Дәстүр» - г. Кызылорда, улица Жунисова, №6.

14. ТД «Ақтілек» - п.Теренозек, улица К. Бодеева, № 13.

15. ТД «Айнұр» - п.Теренозек, улица К. Бодеева, № 23/А.

16. ТД «Қарабура» - Жанакорганский район, улица С. Сапарбекова, №108.

17. ТД «Береке» - Жанакорганский район, М. Кекенова, № 71.

18. ТД «MARLEN» - Казалинский район, п. Айтеке би, улица Айтеке би, №82.

19. ТД «Адина» - Кармакшинский район, п. Жосалы, улица Секенбаева, б/н.

20. ТД «Ботакөз» - Кармакшинский район, п. Жосалы, улица Амангельды, б/н.

21. ТД «Планета» - Шиелийский район, улица А. Байтурсынова, б/н.

22. ТД «Bereke Mega» - Шиелийский район, улица Абылай хана, № 2.

23. ТД «Аминок» - Жалагашский район, улица Абая, № 41.

Республиканская акция «Bereke Fest»

1.С «Magnum» - г. Кызылорда, проспект Н. Назарбаева, № 13А.

2.ТС «Small» - г. Кызылорда, проспект Н. Назарбаева, № 20.

3.ТС «Қызылорда оптомаркет» - г. Кызылорда, улица Г. Мусрепова, № 21.

4.ТС «Радуга» - г. Кызылорда, улица Казыбек би, № 25.

5.ТС «Анвар» - г. Кызылорда, улица К. Яссауи, № 23.

6.ТС «Azhar City» - г. Кызылорда, улица Караманова, № 96.

7.ТС «Сымбат» - Аральский район, улица Бактыбай батыра, № 45.

8.ТС «Green» - Аральский район, улица Абулхаир хана, № 35.