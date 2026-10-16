Сегодня на заседании Правительства под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Нурлыбека Налибаева были рассмотрены вопросы обеспечения качества и безопасности автомобильных дорог. В нем в селекторном режиме принял участие и выступил с докладом аким области Мурат Ергешбаев.

На состоявшемся после заседания Правительства совещании были обсуждены качество строящихся на территории области автомобильных дорог республиканского значения, а также вопросы контроля за движением тяжеловесных грузовых автомобилей.

В связи с этим «ҚазАвтоЖол» поручено ограничить перегрузку подрядных организаций, перевозящих строительные материалы, а в случае нарушения требований — совместно с уполномоченными органами принимать соответствующие меры.

В настоящее время в регионе ведется строительство по направлениям «Кызылорда — Саксаульск », «Саксаульск — Бейнеу», « Саксаульск — Улгайсын», а также кольцевой дороги вокруг города Кызылорды. На перспективу поручено внедрить систему автоматического взвешивания грузовых автомобилей.

Ход реализации проектов находится под особым контролем Главы государства и Правительства. Ответственным лицам поручено следить за качественным выполнением работ и соблюдать установленные сроки.

Участок автомобильной дороги «Кызылорда — Жезказган» с 24-го по 216-й километр был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года. В соответствии с поручением первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Машбековича было изучено текущее состояние автодороги.

В настоящее время принимаются необходимые меры для того, чтобы построенные дороги были качественными и служили долго.