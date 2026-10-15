Казахское искусство в Берлине

В столице Германии, городе Берлине, в честь Дня Республики мастера искусств из Кызылорды дали праздничный концерт. На мероприятии присутствовали посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов, представители посольства и казахской диаспоры, члены дипломатического корпуса, а также проживающие в Берлине соотечественники и местные ценители культуры.

Целью культурного мероприятия, организованного при поддержке акимата Кызылординской области, стало продвижение богатого духовного наследия, национального искусства и культурных ценностей казахского народа на международном уровне, а также популяризация творчества нашего региона среди зарубежной аудитории.

Творческая делегация достойно представила национальное искусство, продемонстрировав богатство и самобытность казахской культуры. В концерте приняли участие фольклорный ансамбль «Ақмешіт», деятели культуры Серик Жаксыгулов и Марат Сугирбай, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов Айдос Шадаев, Гульназ Нагашыбай, Ринат Усенов, Аружан Торегали и Рано Сабанкулова. Танцевальный ансамбль «Томирис» украсил вечер, представив лучшие образцы национальной хореографии.

Концерт открылся кюем Коркыта, ставшим символом духовного наследия казахского народа. Программа вечера включила в себя жемчужины жырауского искусства, народные песни, образцы песенных айтысов и патриотические композиции. Насыщенная программа, раскрывшая многогранность национального искусства, подчеркнула преемственность творческих традиций, которые бережно сохраняются на протяжении веков.

В рамках культурного мероприятия гостям были предложены блюда национальной кухни, что позволило познакомить их с традициями гостеприимства и культурой казахского дастархана. Это вызвало у посетителей большой интерес к обычаям и национальным ценностям казахского народа.

Гастроли артистов из Кызылорды — это важный шаг, направленный на популяризацию нашей культуры в международном пространстве, укрепление творческих связей и демонстрацию культурного потенциала Казахстана. Исполнители, подарившие зарубежной публике звучание казахских песен и кюев, ярко представили духовное богатство своего края и еще раз доказали жизнеспособность национального искусства. Артисты были удостоены теплого приема и бурных оваций берлинских зрителей.