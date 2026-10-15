Глава региона провел встречу с генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері»

Аким области Мурат Ергешбаев принял генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Ержана Байтлеса, который начал свою рабочую поездку по регионам с Кызылординской области. Глава региона поздравил его с назначением на должность руководителя одного из авторитетных медиахолдингов страны, особо отметив многолетний труд, профессионализм и организаторские способности Ержана Айтореевича в сфере журналистики.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы укрепления взаимодействия между региональными и республиканскими средствами массовой информации.

«Как уроженец Кызылорды, вы хорошо знаете жизнь родного края и нужды народа. Мы верим, что ваш опыт будет способствовать укреплению связей между информационным пространством региона и республики. Сегодня обогащение содержания национальной прессы, развитие качественного контента на казахском языке и повышение авторитета традиционной журналистики являются одними из важнейших задач. Издания широко освещают масштабные реформы, реализуемые по инициативе Президента, и доносят до общественности важные новости о социально-политическом и культурно-духовном развитии страны. Уверен, что ваши знания и опыт откроют путь к новым начинаниям в этой системной работе. Желаю вам достойно продолжать свою деятельность на благо страны, возвышая престиж национальной прессы и способствуя профессиональному становлению молодых журналистов», — сказал Мурат Нальхожаевич.

ТОО «Қазақ газеттері» — это творческий коллектив, объединяющий такие значимые для информационного пространства страны издания, как «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ақиқат», «Мысль», «Уйғур авази», «Ұлан», «Ақ желкен», «Балдырған» и «Дружные ребята».

В завершение встречи Ержан Айтореевич выразил благодарность и озвучил ряд предложений, касающихся широкого освещения достижений региона на республиканском уровне и популяризации духовно-культурных ценностей.