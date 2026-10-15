Глава региона встретился с депутатами областного маслихата VIII созыва

Аким области Мурат Ергешбаев встретился с депутатами областного маслихата VIII созыва. В совещании приняли участие представители интеллигенции, руководители правоохранительных органов, начальники областных управлений и территориальных департаментов. Акимы городов и районов, а также депутаты городских и районных маслихатов подключились к встрече в онлайн-режиме.

На пятом заседании Национального курултая, прошедшем в Кызылорде, Глава государства объявил о проведении политических реформ, в результате которых путем республиканского референдума была принята новая Конституция. Начали свою работу Курултай и Народный совет Казахстана.

В рамках конституционной модернизации параллельно развиваются системы местного государственного управления и самоуправления. В начале недели Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Это важный этап, подводящий итоги инициатив, озвученных на Национальном курултае. На днях Центральная избирательная комиссия назначила выборы депутатов маслихатов всех уровней на 29 ноября.

На встрече глава региона отметил вклад депутатов в развитие области.

«В 2023 году начала свою работу деятельность маслихата VIII созыва, в состав которого вошли представители различных политических партий. Это позволило всесторонне обсуждать местные проблемы.

В этой связи необходимо особо отметить, что депутаты маслихата достойно справились с возложенными на них задачами. Граждане, которым народ оказал доверие, наладили тесную связь с государственными органами и избирателями, приняв активное участие в крупных политических кампаниях, прошедших в стране по инициативе Президента. Они своевременно поднимали актуальные вопросы, направленные на повышение качества жизни населения, и способствовали их эффективному решению.

В период, когда регионом руководил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Машбекович, взаимодействие местных маслихатов и исполнительных органов сыграло важную роль в решении вопросов бюджета, социальных объектов и регионального развития», — сказал Мурат Нальхожаевич.

В ходе собрания граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, были награждены благодарственными письмами первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева и акима области, а также почетными грамотами Кызылординской области и медалями «За вклад в развитие Кызылординской области».

На встрече выступили общественный деятель Бекмырза Еламанов, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев и Мурат Тлеумбетов, занимавший должность председателя областного маслихата.

Депутаты VIII созыва вынесли на повестку дня актуальные проблемы жителей региона и способствовали их решению. Был налажен системный контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств, а также обеспечено взаимодействие с государственными органами для выполнения запросов населения.

По инициативе депутатов ряд населенных пунктов Аральского и Казалинского районов был обеспечен природным газом и централизованным питьевым водоснабжением. Была оказана поддержка в вопросах рационального использования водных ресурсов, решения проблем в сельском хозяйстве и растениеводстве, а также в сферах строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры и логистики.

Кроме того, была проделана масштабная работа по развитию предпринимательства, повышению качества образования и медицинских услуг, поддержке культуры и искусства, улучшению сельской инфраструктуры и развитию массового спорта.