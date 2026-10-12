Проанализированы темпы работы производственных и инвестиционных проектов

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев ознакомился с текущим состоянием инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, и ходом работ на объектах.

Сначала он посетил автосалон товарищества «Alem Asia Trade», расположенный на левом берегу. В рамках проекта создано 21 рабочее место, в среднем планируется продавать по 20 автомобилей в месяц. В настоящее время предприятие начало работу совместно с официальным дилерским центром KIA из Южной Кореи.

Автоматизированный цех по производству стеклопакетов индивидуального предпринимательства «Достық» был запущен в прошлом году. Основные направления деятельности — ламинация ПВХ-профилей и выпуск стеклопакетов. Производственная мощность составляет 1 млн квадратных метров в год, постоянной работой обеспечены 27 человек.

На производстве используется современная автоматизированная линия. Благодаря этому время изготовления одного стеклопакета сократилось с 10 минут до 1 минуты, а скорость возросла примерно в десять раз. Это позволяет оперативно выполнять заказы, стабилизировать качество продукции и повысить эффективность производства.

Еще одна особенность предприятия заключается в том, что бо́льшая часть сырья и материалов поставляется отечественными производителями. Около 90 процентов используемого сырья — это отечественная продукция, а одним из основных видов сырья является листовое стекло, производимое ТОО «Orda Glass» в Кызылорде.

Это укрепляет производственные связи между местными предприятиями. Проект получил дополнительную финансовую поддержку со стороны банков второго уровня, за счет государственных субсидий, а также через региональный инвестиционный центр «Кызылорда».

Нейромедицинский протезно-ортопедический центр «Медстрой-Шаңырақ» открылся в мае. Здесь предоставляются протезно-ортопедические услуги и созданы условия для расширения возможностей в сфере медицинской реабилитации. На сегодняшний день в центре трудятся 10 человек, он обеспечен необходимым оборудованием. Основная часть техники доставлена из Китая и России.

Глава региона также ознакомился с ходом строительства откормочной площадки на 800 голов крупного рогатого скота в селе Абай. Товарищество «Қызылорда Құрылыс НК» направило на этот проект 7,5 млрд тенге, предусмотрено создание 50 новых рабочих мест. В настоящее время ведется возведение первого и второго коровников. Объект планируется вводить в эксплуатацию поэтапно, а запуск фермы намечен на декабрь.