«Таза Қазақстан»: Прошел общереспубликанский субботник

По инициативе Главы государства в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» во всех населенных пунктах региона прошли общереспубликанские субботники.

К работам по очистке, благоустройству и озеленению территории активно подключились местные жители, общественники и волонтеры.

Стоит отметить, что с начала года в экологических мероприятиях в рамках программы «Таза Қазақстан» по области приняли участие 377 299 волонтеров, активистов, а также работников бюджетной сферы и различных предприятий.

В результате системной работы было вывезено более 10 тысяч тонн мусора. Специализированная техника в количестве 548 единиц была задействована в уборке улиц, водоемов, 510 скверов и парков, 256 историко-культурных памятников, а также 1 019 социальных, промышленных и бизнес-объектов.

Кроме того, было высажено 91 817 саженцев, адаптированных к природно-климатическим условиям региона.

Масштабные мероприятия в рамках экологической программы будут продолжены.

Напомним, что с начала года в акции «Таза Қазақстан» проявили активность свыше 7 млн граждан по всей стране. Всего же с момента старта инициативы в населенных пунктах было высажено более 7 млн деревьев, а на территориях государственного лесного фонда — свыше 1 млрд семян и саженцев.