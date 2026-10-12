Проверен ход работ на объектах строительства

Аким области Мурат Ергешбаев проверил строительные объекты на территории города.

Сначала он посетил строительную площадку многопрофильного спортивного комплекса «Кызылорда Арена». Общая площадь современного объекта составляет 26 тысяч квадратных метров, генеральным подрядчиком выступает ТОО «Aspan Holding».

В комплексе, состоящем из девяти блоков, предусмотрены 50-метровый плавательный бассейн, зал на 2500 мест для проведения международных соревнований, тренировочные залы, а также конференц-зал на 150 мест для форумов и различных собраний. В настоящее время строительные работы завершены на 93 процента.

После этого глава региона проверил темпы работ на строящихся медицинских объектах.

Многопрофильное медицинское учреждение на 500 мест на левом берегу после ввода в эксплуатацию будет предоставлять амбулаторно-поликлинические, диагностические и дневные стационарные услуги.

В его состав войдут отделения общей врачебной практики и акушерско-гинекологической помощи, педиатрии, специализированной и экстренной медицинской помощи, профилактики и школьной медицины. Кроме того, предусмотрены дневной стационар на 50 коек, аптека, центральное стерилизационное отделение, зона хранения медицинских отходов, учебные кабинеты, аудитория на 50 мест и конференц-зал на 200 мест.

В городе также ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену. Объект общей площадью 57 тысяч квадратных метров возводит товарищество «Мелиоратор».

Больница, спроектированная в соответствии с современными требованиями, будет оснащена передовыми технологиями диагностики и лечения и станет оказывать медицинские услуги по международным стандартам. В состав комплекса войдут поликлиника, пансионат, конференц-зал, столовая, физиотерапевтическое, приемное, административное, реанимационное, химиотерапевтическое и радиотерапевтическое отделения, а также операционные блоки.

Еще один медицинский объект — новый перинатальный центр на 200 мест на территории Парка Первого Президента. Здесь будет оказываться специализированная медицинская помощь матери и ребенку. Помимо приемного, стационарного, диагностического, операционного, реанимационного и административного отделений, в нем будет действовать лаборатория.

Кроме того, в микрорайоне Титов ведется строительство городской поликлиники №5. После ввода в эксплуатацию это учреждение сможет принимать по 400 посетителей за смену и обеспечит качественное медицинское обслуживание жителей.