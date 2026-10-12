В Кызылорде прошел праздничный гала-концерт

На стадионе «Кайсар Арена» на левобережье Кызылорды состоялся гала-концерт «Мерейлі мерекеңмен, Қызылорда!», посвященный Дню города. Праздничная программа открылась тематическим прологом, посвященным двухвековой истории областного центра и его современному развитию.

Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев поздравил жителей с праздником и отметил достижения региона.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что Кызылординская область занимает особое место в истории нашего народа. Наличие на этой земле таких древних городищ, как Чирик-Рабат, Жанкент и Сыганак, свидетельствует о том, что еще в древности на казахской земле существовала развитая городская цивилизация, и Кызылорда является ее прямым продолжением.

«Сегодняшнее обновление и благоустройство нашего города являются продолжением исторической преемственности. В последние годы модернизируется социальная и инженерная инфраструктура, вводятся в эксплуатацию современные объекты и реализуются крупные инвестиционные проекты. Нурлыбек Машбекович, внесший особый вклад в процветание Кызылорды, а ныне первый заместитель Главы Правительства, поздравляет вас с Днем города и передает свои самые теплые пожелания.

Пусть наш любимый город продолжает процветать, а будущее Кызылорды будет светлым и благополучным!» — сказал Мурат Ергешбаев.

В концерте выступили известные казахстанские артисты Индира Елубаева, Казыбек Курайыш, Укитай Ерниязов, Балжан Бидаш, группа KeshYOU и ALEM. Праздничный вечер завершился фейерверком.

В последние годы в Кызылорде активно развивается инфраструктура, открываются новые производства, строятся жилые дома и социальные объекты. В этом году введены в эксплуатацию Центр инклюзивного спорта, «Дом дружбы», Центр компетенций, учебно-оздоровительный центр «Ай-Керім» и Ботанический сад.

Продолжается строительство Президентской библиотеки, драматического театра и крупных медицинских объектов. Возводятся автомобильный мост, соединяющий левобережную часть города, и современный пешеходный мост. Рядом с Президентским парком началось строительство аквапарка.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс «Кызылорда Арена».