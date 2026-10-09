Кызылординцы отпраздновали новоселье в День города

Сегодня, в честь Дня города, на левом берегу Кызылорды в эксплуатацию были введены два жилых дома на 168 квартир. В торжественной церемонии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая РК Серик Кожаниязов и Нуркен Бакытбекулы, член Народного совета Казахстана Жанар Бимуратовна, а также представители интеллигенции и общественные деятели.

На сегодняшний день на левом берегу проживает более 25 тысяч человек. Здесь расположено 136 многоэтажных жилых домов, 20 социальных объектов и 13 крупных бизнес-объектов. Еще 48 объектов находятся на стадии строительства.

Глава региона отметил, что на нашей земле, имеющей двухвековую историю, национальные лидеры и деятели движения «Алаш» принимали судьбоносные решения, определяя вектор будущего.

«Сегодняшнее обновление и процветание нашего города — это продолжение той исторической преемственности. Модернизируется социальная и инженерная инфраструктура, современные объекты передаются на благо народа. Реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляющие экономику региона. В продолжение этих благих дел мы торжественно вручаем ключи от 168 квартир общей площадью 12 тысяч квадратных метров нашим землякам, стоявшим в очереди на жилье. Сегодня знаменательный день для каждой семьи, которая обретает крышу над головой при поддержке Главы государства. Собственный дом — это залог стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваши новые дома будут крепкими, а внутри них всегда царят достаток и радость! Пусть в каждой семье звучит детский смех, а в домах господствует согласие. Поздравляю с новосельем, желаю процветания нашему народу и светлого будущего», — сказал Мурат Нальхожаевич.

На мероприятии строители подрядной организации, возводившей дома, были награждены благодарственными письмами акима области. С поздравительными речами также выступили депутат Курултая РК Серик Салауатович и общественный деятель Арип Битилеуович.

За последние четыре года в регионе гражданам, состоящим в очереди на жилье, было предоставлено 7 625 квартир, благодаря чему более 30 тысяч человек обрели собственное жилье. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию еще 1 950 квартир.

В целях улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры левого берега и обеспечения безопасности жителей недавно началось строительство нового четырехполосного автомобильного моста, который соединит улицу Исы Токтыбаева с этим микрорайоном.