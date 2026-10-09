Бронзовому призеру Азиатских игр оказали почести

Аким области Мурат Ергешбаев встретился с бронзовым призером ХХ Азиатских игр по стендовой стрельбе Алишером Айсалбаевым и его тренером Максимом Коломоецем. Глава региона поздравил спортсмена с выдающимся достижением и выразил благодарность за достойную защиту чести страны на международной арене.

«Ваш успех — это результат неустанных тренировок и огромного труда. Благодаря непоколебимой воле, настойчивости и высокой подготовке на международной арене поднялся голубой флаг страны. Благодарю вас за вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Желаю вам удачи на предстоящих международных соревнованиях. Пусть в ваших домах всегда царят радость и благополучие, а вашим семьям желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть впереди вас ждет еще много побед, прославляющих нашу страну», — сказал Мурат Нальхожаевич.

В ходе встречи спортсмену были вручены Благодарственное письмо акима области и денежный сертификат на сумму 1 миллион тенге. Тренер также был отмечен Благодарственным письмом главы региона.

Напомним, что с 19 сентября по 4 октября в японском городе Нагоя прошли ХХ Азиатские игры. В престижных соревнованиях приняли участие около 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии.