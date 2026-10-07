В Кызылорде прошел III республиканский форум «Анаға тағзым»

Сегодня в Доме дружбы состоялся III республиканский форум «Анаға тағзым» на тему «Бренд матери: код воспитания в цифровую эпоху».

В мероприятии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен, ученый-биотехнолог и автор отечественной вакцины «QazVac» Кунсулу Закария, член Народного совета Казахстана и председатель организации «Совет матерей» Назипа Шанаи, заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров, директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова, певица Мадина Садвакасова, а также делегаты со всех регионов страны.

Цель форума — подчеркнуть высокий статус матери в духовной жизни страны, отметить заслуги людей, вносящих неоценимый вклад в воспитание нации, популяризировать их пример, а также укрепить семейные ценности и традиции национального воспитания.

Глава региона в своем выступлении выразил благодарность участникам республиканского форума, который проводится уже в третий раз, за принятое приглашение.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: «Уважение к матери — одна из благородных ценностей казахского народа, уходящая корнями в глубь веков. Семья — основа нации, а мать — незыблемая опора этого очага».

Построенный в нашем городе в честь матерей центр «Анаға тағзым» и «Семейные центры», ставшие местом счастья для молодых семей, служат на благо народа. Эти здания стали надежным пристанищем для женщин, матерей и молодых семей.

Сегодня время изменилось. Цифровые технологии стремительно развиваются, наступила эпоха искусственного интеллекта. Потоки информации многократно возросли. Как сказал наш Президент, эти глобальные перемены наряду с новыми возможностями ставят перед нами и новые задачи.

В такой период роль матери в обществе и семье стала еще более важной и ответственной. Наша главная задача в цифровую эпоху — дать подрастающему поколению образование и воспитание, соответствующие требованиям времени», — подчеркнул Мурат Нальхожаевич.

Современные матери сегодня не просто воспитатели: время требует от них формирования у детей осознанного отношения к цифровому миру, умения фильтровать потоки информации, отличать правду от лжи и задавать правильные ориентиры. Именно поэтому на встрече особое внимание было уделено особенностям воспитания в цифровую эпоху и определению новой миссии матери в обществе.

Выступившие на форуме участники поделились своими мыслями о преемственности традиций и жизненных ориентирах подрастающего поколения, роли женщин-ученых в стране, положении матери и ребенка в обществе, поддержке талантов, роли матери в становлении личности, семейных ценностях, новых инициативах и вопросах женского здоровья.