В регионе начался отопительный сезон

Сегодня под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства. На повестке дня были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону и реализации общенациональной стратегии «Digital Qazaqstan». Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев доложил о ситуации в регионах в связи с началом отопительного сезона.

В заседании в режиме селекторной связи принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

На совещании, прошедшем после заседания Правительства, глава региона отметил, что ход отопительного сезона находится под строгим контролем Администрации Президента и Правительства. Работа предприятий жизнеобеспечения должна находиться под ежедневным надзором руководителей отраслей.

«Руководители управлений образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунальных предприятий должны обеспечить бесперебойную подачу тепла, электроэнергии, питьевой воды и газа в жилые дома и социальные объекты. Департаменту по чрезвычайным ситуациям необходимо принять соответствующие меры по предотвращению отравлений газом и пожаров, а также провести полную проверку соответствия социальных объектов и жилых домов требованиям пожарной и газовой безопасности. Все объекты должны соответствовать установленным нормам», — сказал Мурат Нальхожаевич.

На совещании также были даны поручения по направлению цифровизации: привлекать квалифицированных специалистов и экспертов с опытом работы в сферах IT, искусственного интеллекта, информационной безопасности и коммуникаций, разработать план работы совета и ускорить реализацию перспективных цифровых проектов во всех отраслях экономики.

Все управления, а также акиматы городов и районов должны изучить передовой международный и региональный опыт, участвовать во внедрении лучших проектов и реализации стратегии «Digital Qazaqstan».

Кроме того, были обсуждены вопросы лесоразведения на высохшем дне Аральского моря, бетонирования каналов, качества жилья для социально уязвимых слоев населения и выполнения основных макроэкономических показателей.

Стоит отметить, что отопительный сезон в регионе начался 5 октября. В настоящее время предприятия жизнеобеспечения работают в штатном режиме. 1074 социальных объекта и 943 многоквартирных жилых дома поэтапно подключаются к теплу. Котельные подают тепловую энергию стабильно, согласно утвержденному графику и в зависимости от температуры наружного воздуха.

Все социальные объекты обеспечены необходимым запасом топлива. Всего требуется 80 тысяч тонн угля, из которых 68 тысяч тонн предназначены для населения, а 12 тысяч тонн — для социальных объектов.