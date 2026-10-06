В Кызылорде чествовали лучших педагогов региона

В Центре искусств Кызылорды состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Педагогов региона поздравил аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев.

Глава региона отметил особую роль учителя в воспитании подрастающего поколения и развитии общества, подчеркнув значимость труда педагогов.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Сильный учитель – опора качественной нации». Эти слова имеют особый смысл. Действительно, учитель открывает перед ребёнком не только путь к знаниям, но и дорогу в жизнь.

Труд каждого педагога, присутствующего сегодня в этом зале, связан с судьбой ученика, надеждами семьи и будущим всей страны», – сказал Мурат Ергешбаев.

Аким области также привёл слова выдающегося казахского просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина: «Мне хороший учитель дороже всего, потому что учитель – сердце школы».

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, творческих поисков и профессиональных успехов. Пусть вы всегда находите путь к сердцам своих учеников, а ваш авторитет и уважение только растут», – отметил глава региона.

В ходе торжественного мероприятия ряд педагогов Кызылординской области был удостоен государственных и региональных наград. Учителям вручены ордена «Құрмет», медали «За трудовую доблесть», «За вклад в развитие Кызылординской области», «Ветеран труда» и имени Ыбырая Алтынсарина.

Кроме того, педагоги получили нагрудные знаки «Отличник образования», Почётные грамоты Кызылординской области и Министерства просвещения Республики Казахстан, почётные дипломы «Отличник среднего образования» и «Отличник дополнительного образования», а также Благодарственные письма Первого заместителя Премьер-Министра и акима области.

Отдельно были отмечены 10 педагогов, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности и вместе со своими учениками показавших высокие результаты в образовательных конкурсах. Им вручены путёвки на оздоровление в санатории «Сарыагаш».

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием местных артистов.

В этот же день Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял во Дворце Аккорды группу педагогов и вручил им государственные награды. Среди награждённых – представители Кызылординской области.

Так, учитель казахского языка и литературы школы №226 имени Б. Мергенбаева Казалинского района Мирамкуль Жолекеш и учитель математики школы-лицея №123 имени Т. Жургенова Жалагашского района Галымжан Нурмахатов награждены медалью «За трудовую доблесть».

В регионе продолжается реализация крупных проектов в сфере образования. При поддержке Главы государства и Правительства за последние четыре года на развитие отрасли направлено более 1 трлн тенге. За этот период построено 46 новых объектов образования общей стоимостью 123 млрд тенге.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері», инициированного Президентом Казахстана, в регионе уже введены в эксплуатацию 10 школ.