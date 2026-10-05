В пунктах обслуживания ведется интенсивная работа

Аким области Мурат Ергешбаев ознакомился с ходом строительства пунктов обслуживания железных дорог в Жалагашском и Сырдарьинском районах.

Через станцию Жалагаш ежедневно проходит 5 пар, то есть 10 пассажирских поездов. На 47-километровом участке железной дороги в районе расположены 2 станции и 1 разъезд. На строительство объекта выделено 708 млн тенге.

На сегодняшний день залит фундамент здания, смонтированы цементно-бетонные блоки и завершена кирпичная кладка. Также закончены работы по оштукатуриванию внутренних стен и монтажу электрических сетей. В настоящее время ведется облицовка наружных стен и отделка помещений. Параллельно укладывается керамическая плитка на пол, устанавливаются подвесные потолки, а также подготавливаются и монтируются подпорные стены перрона. В целом выполнено 65 процентов запланированных работ.

После завершения строительства благоустройство территории будет проведено за счет спонсорской помощи товарищества «Р и А Сервис ЛТД». В настоящее время, для удобства пассажиров, зал ожидания и кассы временно размещены в здании рядом с железнодорожным пунктом.

В Теренозеке также строится новый пункт обслуживания железных дорог, на который предусмотрено 669,5 млн тенге. Сейчас на объекте ведутся работы по облицовке гранитом и внутренняя отделка. Идет подготовка основания для системы вентиляции и подпорных стен перрона, ускоренными темпами выполняются вязка арматуры, установка опалубки и заливка бетона.

По территории Кызылординской области проходит 1051 километр железнодорожных путей. В ведении национальной компании «Қазақстан темір жолы» находятся вокзалы Кызылорда, Жанакорган, Шиели, Жосалы, Торетам, Казалы, Аральское море, Саксаульск, а также пункты обслуживания Теренозек и Жалагаш.

С прошлого года по поручению Главы государства по всей республике начат капитальный ремонт и благоустройство 124 вокзалов и прилегающих к ним территорий. В этот список вошли 7 железнодорожных вокзалов Кызылординской области, 2 пункта обслуживания и платформа на станции Талап.

На сегодняшний день железнодорожные вокзалы Аральское море, Саксаульск, Казалы, Торетам, Жосалы, Шиели, Жанакорган и платформа на станции Талап уже сданы в эксплуатацию. На строительство, капитальный ремонт и реконструкцию было выделено 10,2 млрд тенге.