Ознакомился с ходом работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры

Аким области Мурат Ергешбаев ознакомился с ходом строительных работ, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества автомобильных дорог.

На пятом заседании Национального курултая Глава государства отметил: «Недавно завершилось строительство участка дороги «Кызылорда – Жезказган», относящегося к Кызылординской области. Трасса «Западная Европа – Западный Китай» является одной из важнейших в Казахстане. Однако участок между Кызылордой и Актобе узкий, там часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Я ранее давал поручение расширить эту дорогу. В этом году начнется строительство новой четырехполосной магистрали в этом направлении. Также вы знаете, что в своем прошлом Послании я поручил ускорить строительство дороги «Бейнеу – Саксаульск». Работы там также стартуют в текущем году».

В августе в формате телемоста был дан старт строительству автомобильных дорог «Кызылорда – Саксаульск», «Улгайсын – Саксаульск» и «Бейнеу – Саксаульск». В ходе телемоста первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев доложил о готовности к реализации проектов и подчеркнул их значимость для развития транспортной инфраструктуры страны.

Глава региона посетил строительные площадки объездной дороги города Кызылорды в направлении «Кызылорда – Актобе» и автомобильной дороги «Кызылорда – Саксаульск».

Протяженность объездной дороги Кызылорды составляет 25,8 км, стоимость контракта — 39,5 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счет средств Исламского банка развития. Генеральный подрядчик — ТОО «Кыран», проектировщик — ТОО «Семдорпроект». Срок реализации проекта — 2026–2029 годы. На объекте задействовано 150 рабочих и 85 единиц спецтехники.

Стоимость проекта по строительству 130,8 км автомобильной дороги «Кызылорда – Саксаульск» составляет 242,3 млрд тенге. Источником финансирования также выступает Исламский банк развития, генеральный подрядчик — ТОО «Integra Construction KZ», субподрядчик — ТОО «Элит Строй Комплект». Проект будет реализован в период с 2026 по 2029 год. В настоящее время на строительных работах занято 70 рабочих и 43 единицы спецтехники.

Реализация данных проектов позволит модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру региона, повысить безопасность и комфорт дорожного движения, а также улучшить пропускную способность транзитных маршрутов.