Глава региона ознакомился с работой воинских частей Кызылординского гарнизона

Аким области Мурат Ергешбаев посетил воинские части и объекты Кызылординского гарнизона.

Сначала он побывал в воинской части 66597 Министерства обороны РК. Здесь проходят службу 526 военнослужащих, в том числе 42 солдата срочной службы, а также работают 17 гражданских специалистов. Кроме того, на вооружении части находится 107 единиц техники.

В воинской части 99215, также подведомственной Министерству обороны, за счет средств местного бюджета ведутся работы по улучшению инфраструктуры. На эти цели в 2024 году было выделено 278,8 млн тенге, в прошлом году — 369,8 млн тенге, а на текущий год предусмотрено 151 млн тенге. В части насчитывается 6 зданий, личный состав состоит из 90 военнослужащих и 10 гражданских сотрудников.

Следующим объектом стал Департамент Пограничной службы КНБ РК по Кызылординской области. С учетом структурных подразделений ведомство располагает 118 зданиями, а его личный состав насчитывает более 700 военнослужащих и свыше 90 гражданских служащих. Военнослужащие срочной службы здесь отсутствуют.

Глава региона также ознакомился с положением дел в воинской части 5547 Национальной гвардии. Личный состав части состоит из 540 военнослужащих и 3 гражданских сотрудников. Подведомственный части военный полигон занимает площадь 70 гектаров, на его территории расположено 5 зданий. На полигоне несут службу 3 военнослужащих и 4 солдата срочной службы.