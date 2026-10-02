Награждены победители международных соревнований

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев принял призеров VI Всемирных игр кочевников, прошедших в Кыргызстане, а также чемпиона мира по тогызкумалаку Ермухамеда Алайдара. Глава региона поздравил спортсменов с выдающимися достижениями и пожелал им успехов в будущих состязаниях.

«От всей души поздравляю вас с достойным представлением нашей страны на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане и завоеванием призовых мест! Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что успехи наших спортсменов — это важный фактор, поднимающий дух народа и укрепляющий национальное единство. Считаю настоящим подвигом то, что трое наших земляков показали высокие результаты в столь напряженной борьбе, где соревновались около трех тысяч спортсменов из 113 стран мира», — отметил Мурат Нальхожаевич.

По итогам соревнований Жандос Абубакиров завоевал бронзовую медаль в борьбе алыш. Нурлыбек Аскаров в кок-бори и Алмат Жунисов в кокпаре, выступая в составе национальной сборной, стали серебряными призерами. Кроме того, на чемпионате мира по тогызкумалаку в Бухаресте (Румыния) наш талантливый спортсмен Ермухамед Алайдар одержал уверенную победу.

«Благодаря вашему упорному труду, настойчивости и профессионализму наш небесно-голубой флаг был поднят высоко. Выражаем вам искреннюю благодарность за весомый вклад в развитие национального спорта и прославление страны! В основе ярких побед наших спортсменов лежит самоотверженный труд квалифицированных тренеров Сламхана Боранбаева и Хакимжана Елеусинова. Уверен, что вы и впредь будете поднимать отечественный спорт на новый уровень и достигать высоких результатов на престижных аренах. Пусть впереди вас ждет еще много побед, возвеличивающих честь нашего государства», — сказал аким.

Напомним, что сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете на VI Всемирных играх кочевников, завоевав 74 медали.

На встрече выступили Алмат Жунисов и Сламхан Боранбаев. Победителям были вручены благодарственные письма Главы государства, почетные грамоты области и денежные сертификаты.

Стоит отметить, что с 2022 года при поддержке Главы государства и Правительства в регионе было введено в эксплуатацию 27 современных спортивных комплексов. В настоящее время в областном центре продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса «Кызылорда Арена», а в ближайшее время планируется сдача еще 6 спортивных объектов.

В регионе более 377 тысяч жителей регулярно занимаются спортом, что составляет 44,6% населения. Благодаря системной работе, направленной на развитие отрасли, с начала года спортсмены нашего региона завоевали 34 золотые, 27 серебряных и 28 бронзовых медалей на чемпионатах мира и Азии, а также 192 золотые, 150 серебряных и 192 бронзовые награды на чемпионатах и кубках Казахстана.