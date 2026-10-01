Эксперты КИОР прошли курс по гендерной экспертизе законодательства

В Астане состоялся вводный интенсивный курс по проведению и интеграции гендерной экспертизы нормативных правовых актов для сотрудников Казахстанского института общественного развития (КИОР).

Обучение организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Структурой «ООН-женщины» в Казахстане.

В мероприятии приняли участие 14 экспертов и аналитиков КИОР.

Участники рассмотрели практические инструменты выявления норм, которые формально являются нейтральными, но могут по-разному влиять на женщин и мужчин. Также эксперты изучили применение национальной Методологии проведения гендерной экспертизы нормативных правовых актов в экспертно-аналитической работе.

Проведение курса направлено на расширение практики гендерной экспертизы, развитие устойчивой экспертной работы и формирование основы для дальнейшего внедрения соответствующих инструментов на государственном уровне.

Работа проводится в рамках системной программы. В 2023 году была разработана национальная Методология проведения гендерной экспертизы НПА. В 2024–2025 годах обучением охвачено более 100 специалистов юридических служб государственных органов.

Кроме того, обучение по методологии прошли 19 руководителей и специалистов юридических подразделений Администрации Президента, Курултая, Аппарата Правительства и центральных государственных органов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК