Казахстанские и турецкие ученые обсудили дальнейшее изучение Бозока

В государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоялась встреча с делегацией города Соргуна Турецкой Республики.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие научного сотрудничества в рамках изучения городища Бозок. Особое внимание уделено проведению совместных исследований, работе с историческими и археологическими материалами, а также обмену опытом между учеными Казахстана и Турции.

Отдельно рассмотрены вопросы сохранения и популяризации историко-культурного наследия городища Бозок и реализации совместных научных инициатив.

В рамках визита делегации представили текущий этап реализации проекта Национального парка под открытым небом. Гости ознакомились с ходом строительных работ и планами дальнейшего развития проекта.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК