Бесплатные курсы английского языка организовали в Атырауской области

В Курмангазинском районе Атырауской области 100 сельских школьников бесплатно обучились английскому языку. Курсы прошли в рамках проекта «English House – ауылдан әлемге», реализованного по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках малого гранта Центра поддержки гражданских инициатив.

Проект реализован по направлению «Развитие гражданских инициатив в сельской местности». Обучение продолжалось около двух месяцев и охватило школьников из Енбекшинского, Курмангазинского и Шортанбайского сельских округов. Участниками проекта стали школьники с хорошей успеваемостью, дети из многодетных семей, а также ребята, проявившие себя в творчестве, спорте и других сферах.

Цель проекта – расширить возможности сельских школьников для изучения иностранного языка, повысить их интерес к обучению и сделать дополнительное образование более доступным.

Обучение проводили три педагога, которые помогали школьникам расширять словарный запас и развивать навыки разговорной речи на английском языке. Занятия проходили в интерактивном формате с акцентом на практическое применение языка и активное участие детей в учебном процессе.

Школьники с большим интересом участвовали в занятиях и практиковали английскую речь.

«Благодаря обучению я повысил уровень знаний и стал увереннее выражать свои мысли на английском. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше и у сельских школьников появлялось больше новых возможностей!» — поделился своими впечатлениями участник проекта Жамас Нурланулы.

Проект «English House – ауылдан әлемге» реализовали Гражданский альянс Казахстана и общественный фонд «Құрманғазы – туған жер». К проекту также присоединились районный отдел образования, местные школы и учителя английского языка.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК