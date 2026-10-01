В области Жетісу прошел форум «Ортақ шаңырақ»

В Жаркенте состоялся форум «Ортақ шаңырақ», посвященный вопросам общественного согласия, единства и взаимного уважения.

Участники обсудили развитие межэтнического взаимодействия, сохранение семейных ценностей, культуру добрососедства, а также роль молодежи в укреплении согласия в обществе.

Особое внимание было уделено общим ценностям и открытому диалогу как важным условиям формирования доверия и взаимопонимания между гражданами.

В завершение форума активным жителям, внесшим вклад в общественную жизнь и реализацию инициатив по укреплению согласия, вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК