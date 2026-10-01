В Караганде прошел региональный семинар для специалистов архивной сферы

В Караганде прошел региональный семинар по вопросам архивного дела и управления документацией. В нем приняли участие 250 специалистов из пяти областей Казахстана.

В первый день участникам разъяснили основные изменения в законодательстве Республики Казахстан в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления, а также особенности их практического применения в деятельности архивов и соответствующих служб.

Второй день был посвящен работе в информационной системе «Е-Архив». В ходе практических занятий специалисты ознакомились с функционалом системы и порядком ее использования, а также получили разъяснения по вопросам технического и методического сопровождения.

Участники семинара обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы архивной сферы и предложения по совершенствованию рабочих процессов.

В рамках семинара также была представлена выставка документов из фондов Государственного архива Карагандинской области.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК